Thijmen Vos op dreef met Feliek-H op CSI Twente

Afgelopen donderdag ging op het CSI Twente de zege in het 1,45m direct op tijd al naar Thijmen Vos en de Azteca VDL-zoon Feliek-H. Vandaag was er in het 1,40m, verreden over twee fasen, weer een podiumplaats voor de 18-jarige springruiter, ditmaal mocht hij de derde prijs in ontvangst nemen.

Vos bleef foutloos in een tijd van 29,34 seconden. Hiermee kwam hij 0,06 seconden tekort voor de tweede plaats. Die ging naar Hans Thorben Rüder met de schimmelmerrie Candy Girl Gd (v. Cashmoaker). De winst was voor Nathan Bull, die in het zadel van de Balou du Rouet-zoon Balloon P 28,55 seconden op de klok noteerde.

Bron: Horses.nl