NK-gouden Thijmen Vos geeft visitekaartje af op CSI Twente: ‘Feliek is altijd messcherp’

In het hoofdnummer van de eerste dag van CSI Twente, een 1,45 m. direct op tijd, ging de zege overtuigend naar de 18-jarige Thijmen Vos met Feliek-H (v. Azteca VDL). Daarmee gaf de Nederlands kampioen Junioren zijn visitekaartje af. "Eerlijk gezegd dacht ik niet meteen aan winnen, maar ik wilde wel mijn rondje vlot rijden."

In een veld van 63 combinaties nam Thijmen Vos brutaal de leiding. Die stond hij vervolgens niet meer af. Met een voorsprong van ruim anderhalve seconde op de Duitse amazone Maren Hoffman met Lucy (v. Lux Z) greep hij de zege. Eric ten Cate was in zijn eigen woonplaats goed voor de vijfde plek met de schimmelmerrie Lunette van de Marijenhoeve (v. Zirocco Blue). Willem Verdonk werd zesde met Excellent (v. Lexicon) en Pim Mulder achtste met de hengst It’s Possible Srk (v. Berlin).

Altijd messcherp

Thijmen Vos was uiteraard in zijn nopjes na afloop. “Het ging super vandaag. Feliek-H sprong heel goed. Hij wil heel graag meewerken en van het hout af blijven. Eerlijk gezegd dacht ik niet meteen aan winnen, maar ik wilde wel mijn rondje vlot rijden. Feliek is best een beetje speciaal in de omgeving in de omgang, maar altijd messcherp.”

EK-kandidaat

Vos is een serieuze kandidaat om Nederland te vertegenwoordigen op het komende EK junioren in Kronenberg. Zelf wil hij er nog niets over kwijt. “Het team is nog niet bekend, dus kan ik daar moeilijk wat over zeggen. Ik hoop er natuurlijk wel op.” In dat geval is overigens niet Feliek-H, maar Cadillac Z (v. Carrea VDL) zijn eerste keus.

Gaat wel over 1,55

Thijmen Vos start vrijdag Feliek-H over 1,50 m. en zijn tweede troef in Geesteren, de voshengst Lemmie vd Bisschop, over 1,45 meter. “De komende dagen kijk ik wel of ik Feliek-H in de Grote Prijs ga starten”, vervolgt Vos. “Die gaat wel over 1,55 meter en dat heeft hij nog nooit gesprongen.”

Thijmen Vos in de prijsuitreiking met Wim Wielheesen namens rubrieksponsor Horsefriend. Foto: © Ashley Claus/CSI Twente

Uitslag

Bron: Persbericht