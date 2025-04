Vrouw krijgt tien jaar houdverbod dieren voor verwaarlozen pony’s

Een 61-jarige vrouw uit Drieborg (provincie Groningen) mag tien jaar lang geen dieren meer houden. De rechter legde haar dit houdverbod op, naast een taakstraf van 80 uur. Twee pony’s van de vrouw waren dermate verwaarloosd, dat er eentje moest worden ingeslapen.

Een dierenarts trok eind november bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn aan de bel. Hij kwam net uit een weiland waar twee pony’s in erbarmelijke toestand stonden. Eentje was er zo slecht aan toe dat hij die uit zijn lijden heeft moeten verlossen. De inspectiedienst kwam kort daarna en zag nog een pony staan, in de blubber en het water.

Geen droge plek

De pony had nergens een droge plek om te liggen of te schuilen. Er stond een bak met water. Er lag ook voer, doorweekt door de regen. De inspecteurs troffen het dier rillend aan. Het leek in een shock en werd direct weggehaald. De eigenaresse weet de drassigheid aan de vele regen in die tijd.

Eerdere veroordeling

De vrouw ontkende de slechte zorg voor de dieren. De officier van justitie vindt het onbegrijpelijk dat de vrouw volhoudt dat er niets aan de hand was. Hij hield ook rekening met een eerdere veroordeling. Begin 2022 kreeg de vrouw een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur voor het verwaarlozen van twintig hondjes.

Celstraf geëist

De vrouw bleek hardleers. Ze hield zich niet aan de afspraken en de taakstraf is inmiddels omgezet naar onvoorwaardelijk. Hiervan is nog geen uur uitgevoerd. Met het oog op haar strafverleden eiste de aanklager voor de nieuwe delicten een celstraf van zes maanden.

Houdverbod

Hij stelde daarnaast een houdverbod van twintig jaar voor. De rechter ging daar niet in mee. Hij wil nog wel een keer een taakstraf proberen. Ook halveerde hij het voorgestelde houdverbod.

Lees het volledige bericht op RTV Noord

Bron: RTV Noord