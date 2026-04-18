Nations Cup dressuur Fontainebleau: Duitsland wint maar Werth niet en Nederlandse amazones leveren

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Dominique Filion met The Boss. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De 5* dressuur-Nations Cup in Fontainebleau zal één van de sterkst bezette Nations Cup-wedstrijden van dit seizoen zijn (samen met Lier). Duitsland stuurde het halve A-team (Werth en Wandres), Groot-Brittannië ook (Fry en Hester) en België en Portugal een compleet A-team. Duitsland won de landenwedstrijd, maar Justin Verboomen (nieuw PR: 83,5%) én Charlotte Fry (80,848%) gingen Isabell Werth (80,587%) individueel voorbij. Nederland stuurde geen A-team, maar de drie Nederlandse amazones leverden wel A-prestaties: Dominique Filion naar 70,739% (PR), Marie-José Calis naar 69,217% (PR) en Thalia Rockx naar 68,935%. Geert Jan Raateland bleef daar wat op achter met 65,565%. Met die scores werd Nederland 5e achter Duitsland, Groot-Brittannië, België en Portugal.

