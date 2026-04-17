Hengstenshow Reesink Stallions op 19 april in Eibergen met onder andere Grand Prix-topper Mauro Turfhorst

Mauro Turfhorst (v. Glock's Zonik), die vandaag onder Dinja van Liere naar 76,522% liep op de subtopwedstrijd in Wezep, is aankomende zondag weer te zien. De hengst van Reesink Stallions en Stoeterij Turfhorst is natuurlijk van de partij op de hengstenshow van Reesink op zondag 19 april in Eibergen. De show begint om 14.00 uur en naast de hengsten wordt ook een dozijn nakomelingen van Reesink-hengsten getoond, onder andere uit de eerste jaargang van de Westfaalse hengstenkeuringskampioen Vuelta.

Topamazone Dinja van Liere stelt in Eibergen niet alleen Mauro Turfhorst N.O.P.T. voor, maar ook McLaren N.O.PT. OLD (v. Morricone I), tweevoudig Wereldkampioen Red Viper (v. Romanov) en de driejarige hengst Escador (v. Extreme US). Die laatste is sinds kort in bezit van Reesink Stallions en Dinja van Liere.

Lees ook:

Nafok van hengsten

Naast de tophengsten van Reesink Stallions wordt in Eibergen ook nafok van de Reesink-hengsten getoond. Twaalf nakomelingen van (jonge) Reesink-hengsten worden getoond op de show, daaronder ook nafok van de Westfaalse hengstenkeuringskampioen Vuelta (v. Vitalis), die dit jaar zijn eerste jaargang op de wereld zet.

Nieuwe generatie hengsten

Naast de hengsten die het al volop waarmaken in de sport is er aandacht voor de nieuwe generatie hengsten. Naast de driejarige Escador zullen onder andere de KWPN aangewezen Topaas (Dutch Dream x Tango) en de in Oldenburg goedgekeurde Oranje (Opoque x Fürst Romancier), twee blikvangers van de KWPN hengstenkeuring, onder het zadel gepresenteerd worden. Deze jonge hengsten maken hun eerste publieke optreden onder het zadel.

Hengsten van Beckmann en 360 Grad Sportpferde

Ook de samenwerking met Duitse partners krijgt een plek in het programma. Hengsten van Hengststation Matthieu Beckmann en 360 Grad Sportpferde zorgen voor een extra internationale dimensie.

Social media

Op de sociale media van Reesink Horses zal bekend worden gemaakt welke hengsten exact gepresenteerd worden in Eibergen.

Locatie:

Reesink Horses

Molenweg 12

7151 HA in Eibergen