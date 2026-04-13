Dinja van Liere en Reesink Stallions kopen driejarige hengst Escador

Judith Koeppel van 360° Sportpferde heeft de driejarige hengst Escador (Extreme US x Dancier) verkocht aan Reesink Stallions en Dinja van Liere. Vooral dat laatste is bijzonder, want het is één van Van Lieres eerste eigen paarden en de enige die ze op dit moment in (mede) eigendom heeft. "En dan is het ook nog meteen een goedgekeurde hengst", vertelt Dinja van Liere enthousiast over de hengst die vorig jaar werd goedgekeurd op de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden en in februari werd aangewezen op de KWPN Hengstenkeuring.

“Ik wilde hem graag hebben omdat ik dat bloed, zowel Extreme als Dancier, heel leuk vind! Verder is hij super lief en braaf. Hij heeft echt een mega karakter: hij was meteen zo lief met alles hier op stal en zadelmak maken en daardoor raakte ik wel echt verliefd op hem. Verder is hij heel compleet qua houding en balans en drie goede gangen. Dus ik hoop met hem een paard voor de toekomst te hebben. En dat hij ook een goedgekeurde hengst is, is wel een mooi extraatje.”

Bijzonder

Bas Reesink meldt dat ook Reesink Stallions erg blij is met de uitbreiding van de stal. De familie Reesink en Judith Koeppel kenden elkaar al enige tijd, maar op de afgelopen Hannoveraanse Hengstenkeuring werd het contact geïntensiveerd en daaruit ontstond een samenwerking waarbij de hengsten van Koeppel in Nederland via Reesink dekken.

Escador (Extreme US x Dancier x Lauries Crusador xx) kwam ook fysiek naar Uden. En daar maakte hij nog meer indruk dan op de keuring. “We vinden het erg leuk nu een paard samen met Dinja in bezit hebben”, vertelt Bas Reesink

Hengstenshow

Escador, die uit de stam van Glock’s Energy komt en aan de veterinaire eisen van het KWPN voldoet, komt aankomende zondag uiteraard naar de hengstenshow van Reesink Stallions in Eibergen. Dinja van Liere zal haar hengst daar zelf voorstellen.

