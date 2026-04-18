Fabiënne Raijmakers wint individuele proef in Fontainebleau met dik 73%

Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Ellen Liem

Fabiënne Raijmakers in goed op dreef in Fontainebleau. In de landenproef op vrijdag reed ze met haar pony Wrong is Right (v. FS Mr. Right) naar een fraaie tweede plaats met 70,095% en daar ging vandaag in de individuele proef nog een schep bovenop. Deze sloten ze af met de winnende score van 73,423%, tevens goed voor een nieuw persoonlijk record.

