Jeanine Nekeman met Game Boy STH tweede in GPS Fontainebleau

Eline Korving
Jeanine Nekeman met Game Boy STH (v. Andretti) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Jeanine Nekeman eindigde vanmorgen met de 15-jarige KWPN’er Game Boy STH (v. Andretti) op het podium in de Grand Prix Spécial in Fontainebleau. Nekeman stuurde het fokproduct van W. Huberts naar 68,787%. De hoogtepunten uit de proef waren onder andere de uitgestrekte draf, het appuyement in draf en de passages. Hiervoor kregen ze zevens. Ze verbeterde hun prestatie van de Grand Prix, waarin ze zevende werden met 67,543%.

Mogelijk ook interessant