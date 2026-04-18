ABFP 2: Winner (Gosse 526) met 85,5 punten naar voorrijdagen

De tweede ABFP-test van het jaar, en daaropvolgende keuring, leverde afgelopen donderdag in Wergea een AAA predicaat én een ticket voor de voorrijdagen op. De sterhengst Winner ût de Grachten Ster AAA (Gosse 526 x Alwin 469), gefokt door M.H.A. Schothorst uit Soest en in eigendom van dhr. J. Klijnstra uit Groningen, liep naar een score van 85,5 punt voor zijn zadel verrichting en kreeg daarmee ook een uitnodiging voor het vervolg van het hengstenselectietraject.

De driejarige Winner kreeg onder het zadel vijf keer een 8 op zijn protocol, aangespannen liep de hengst naar 78,5 punten.

Zevenmaal AA

Van de 16 deelnemende paarden wisten zeven het AA predicaat te behalen. De hoogste aangespannen score was voor eveneens een sterhengst; Ysbrând fan ‘e Spokedâm Ster AA (Beant 517 x Jehannes 484). De vierjarige Ysbrân liep naar 80 punten in het tuig en maakte hiermee ook zijn moeder Brecht fan ‘e Spokedâm Ster A (Jehannes 484 x Beart 411) Prestatie.

Ook Wietse fan Fjildsicht Ster AA (Herre 524 x Harmen 424) liet zien talent te hebben voor het aangespannen werk, hij liet 79 punten noteren. Diezelfde score was er in het zadel voor Warne Krekt yn Bytsje Oars AA (Jurre 495 x Nane 492).

Negenjarige Evie fan Skrinsen prestatie

Een score van 78 punten was er voor Wibren fan de Pôle AA (Gosse 526 x Hessel 480) en Ype fan Skrins stam 8 Bouma AA (Teun 505 Eise 489), waarbij Wibren dit aangespannen behaalde en Ype onder het zadel. Met deze score maakt Ype zijn nog maar negenjarige moeder Evie fan Skrins Ster A (Eise 489 x Ulke 338) al Prestatie.

De driejarige Wopke van de Breesteeg Ster AA (Hilbrand 525 x Andries 415) deed goede zaken voor het nakomelingenonderzoek van zijn vader met score van 78 punten onder het zadel. Ook Ysbrand R. Ster AA (Faust 523 x Alke 468) liet een AA noteren voor het nakomelingenonderzoek met scores van 77 punten.

Bron: KFPS