St Tropez Pirates houdt Istanbul Warriors nipt achter zich in GCL Mexico City

Eline Korving
Jur Vrieling met Cornet Blue Ps. Foto: GCL Mexico City
Door Eline Korving

De teamcompetitie van de Global Champions League in Mexico City werd gisterenavond gewonnen door St Tropez Pilates. Het was een spannende strijd, want vier teams kwamen op een eindtotaal van vier strafpunten uit, waardoor de tijd de doorslag gaf. Uiteindelijk trok St Tropez Pilates aan het langste eind met vier strafpunten in 147,23 seconden. Instanbul Warriors zat hen op de hielen met vier strafpunten in 148,99 seconden. Zij voelden de hete adem in hun nek van Basel Cosmopolitans, die met 4 strafpunten in 149,41 seconden derde werden. New York Empire was de langzaamste vierfouter en werd vierde met 151,75 seconden.

