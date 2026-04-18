Nederlands ponyteam derde in landenwedstrijd Compiègne

Ellen Liem
Wim Vos, hier met Zachary. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Ellen Liem

Op het internationale jeugdconcours in Compiègne is het Nederlandse ponyteam van bondscoach Edwin Hoogenraat (gedeeld) derde geworden in de landenwedstrijd. Daarvoor zorgen Wim Vos met Gumbo Mumbo, Jezebel Visser met Kenaf van Orchid’s, Mienie Vos met Jasmines Holly en Senna Beckers met Comme Delicius Z.

