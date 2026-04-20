Bucci schrijft GCT Grand Prix van Mexico-City op zijn naam

Marcel Dufour
Casallo Z
Piergiorgio Bucci hier met Casallo Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
In de GCT Grand Prix van Mexico-City was het Katrin Eckermann bijna gelukt om na haar winst in de eerste etappe van dit seizoen ook de tweede aan haar palmares toe te voegen. Het was de Italiaan Piergiorgio Bucci die wat dat betreft roet in het eten gooide door haar naar de tweede plek te verwijzen in de elf-koppige barrage. De derde plaats was voor de Fransman Simon Delestre die ook foutloos bleef maar net als de rest van het veld aan de snelle tijd van Bucci niet kon tippen.

