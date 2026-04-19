Tooske van der Ven scherpt persoonlijk record aan in Fontainebleau

Petra Trommelen
Foto: Charles Mann / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Tooske van der Ven heeft in Fontainebleau met Hastrade K (v. Chinook) een persoonlijk record neergezet in de kür op muziek voor young riders. Met een score van 70,175% eindigde het duo op de vierde plaats. De overwinning in de young riders-kür ging met ruime voorsprong naar de Deense amazone Sophia Boje Obel Jorgensen. Met Atterupgaards Delahaye (v. Foundation) noteerde zij een score van 75,033%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
