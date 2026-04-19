Sterk debuut voor Rose Oatley met Alive and Kicking: 75% in Inter II

Rose Oatley met Alive and Kicking. Foto: Videostill
Door Savannah Pieters

Slechts enkele dagen na de aankondiging van de verkoop van Alive and Kicking aan de familie Oatley heeft de All at Once-dochter met Rose Oatley al haar wedstrijddebuut gemaakt. De 19-jarige amazone stuurde de Westfaalse merrie op een nationale wedstrijd in Klein Offenseth naar een veelbelovende score van 75,351% in de Intermédiaire II.

