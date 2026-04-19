Fontainebleau: Isabell Werth wint Spécial met 79,835% voor Hester en Bigwood

Isabell Werth met Wendy de Fontaine Foto: FEI
Door Rick Helmink

Justin Verboomen en Charlotte Fry rijden later vandaag allebei de kür in Fontainebleau en daarmee was de baan vrij voor de winst van Isabell Werth en Wendy de Fontaine (v. Sezuan) in de Grand Prix Spécial. Die winst kwam er ook met 79,835%, maar of Werth tevreden was met de proef is de vraag. Carl Hester werd tweede met een foutloze proef van Fame (77,319%) en zijn landgenote Fiona Bigwood stuurde haar (uit Atterupgaards Orthilia) zelfgefokte Donna Bella naar 72,276%. Wim Verwimp revancheerde zich in de Spécial met een 5e plaats (70,638%).

