Garza Perez verrast en grijpt hoofdprijs in 1,50m Mexico

Savannah Pieters
Garza Perez verrast en grijpt hoofdprijs in 1,50m Mexico featured image
Eugenio Garza Perez met Chalouries PS. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

In Mexico, waar later vandaag de Longines Global Champions Tour wordt verreden, werd zaterdagavond al gestreden om de hoofdprijs van ruim 26.000 euro in het vijfsterren 1,50m. Het thuispubliek kreeg daarbij de gedroomde winnaar: Eugenio Garza Perez. Met de Chacco Blue-zoon Chalouries PS liet de 29-jarige ruiter, momenteel nummer 199 van de Longines Ranking, topruiters als Cian O’Connor en Simon Delestre achter zich.

