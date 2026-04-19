Sendie W en Spirit de beste nieuwelingen in Exloo, Mondiaal wint Grote Prijs

Op de Noordelijke Tuigpaardendag in Exloo, georganiseerd in samenwerking met Regio Tuigpaard Noord, konden uit de diverse rubrieken nieuwelingen mooie winnaars worden gehuldigd. Bij de merries ging de winst naar de vierjarige elitemerrie Sendie W (Lanto HBC). In de rubriek hengsten/ruinen werd Spirit (v. Hertog Jan) als winnaar aangewezen. Ook in de overige rubrieken was er sprake van veel kwaliteit. Het hoogtepunt van de dag was de Grote Prijs van Exloo, met een indrukwekkende winnaar: de fenomenaal bewegende Mondiaal (aangew. van Icellie) van de fam. Pos

KWPN Door

In Exloo was de derde en tevens laatste indoor-oefengelegenheid voor nieuwelingen alvorens deze jonge paarden aan het officiële wedstrijdseizoen beginnen en winstpunten kunnen behalen.

Sendie W beste merrie

Bij de merrie-nieuwelingen kwamen acht paarden in de baan. Diverse rijders reden meerdere paarden naar de finale en moesten dan kiezen. Bij de merries kwamen er twee terug voor de finale. Harry van Middelaar won groep I met de vierjarige elitemerrie Sendie W (Lanto HBC uit Cendie W keur van Ulandro), f/g. H. Wobbes uit Nuis en zij werd de beste merrie-nieuweling. Sendie W werd als driejarige vierde in de finale op de NMK. Ze is een fraai gemodelleerde, zeer aansprekend bewegende merrie met een rijke voorkant.

Berry van der Genugten werd vervolgens tweede met de vijfjarige voorlopig keurmerrie Romydessa (Atleet uit Freydessa keur prest van Vaandrager HBC), f/g. Egbert Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht. Romydessa stond als driejarige vierde in de finale op de NMK. Zij showde zich met veel afdruk en dans in de bewegingen en veel buiging in het achterbeen. Freydessa bracht ook de concourspaarden Nobel (v. Jericho) en van Dylano de volle broers GGH Latino en Mac Cloud.

Tuigtypische Spirit

Zestien hengsten/ruinen nieuwelingen kwamen in drie groepen in de baan, vier kwamen er terug in de finale. Het was de vierjarige in alles een tuigpaard zijnde winnaar van groep I en vorig jaar aangeboden hengst Spirit (ster Prok van Hertog Jan uit Irena ster van Waldemar, f. Jaap Kok uit Polsbroek), ger. Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg die met zijn zeer deftige front en zijn hele fraaie manier van bewegen de beste nieuweling werd in handen van Mark de Groot.

In deze Spirit moest winnaar van groep II Storm (Lanto HBC uit Edelroos elite pref sport van Vaandrager HBC), f/g en rijder Berry van der Genugten zijn meerdere erkennen nadat Storm al tweemaal een oefenrubriek had gewonnen dit jaar. Maar de weer helemaal door het lijf bewegende uit een prestatiefamilie komende Storm gaf zeker goed partij en weet met zijn spontaniteit en zijn grote showvermogen bijzonder aan te spreken. Het plaatje van de winnaar is dan rondom wellicht nog net iets completer. Storm’s volle zus Ruby Roos deed het overigens ook goed en werd tweede in groep I.

Derde en vierde

De in groep I op de tweede plaats geëindigde Sandero (Macho uit Nuhawandra ster van Cizandro, f. Gebr. van Manen uit Ede), g. fam. Hoorn uit Zuidwolde werd door Henk Hammers in de finale naar plaats drie gereden. De grootramige vierjarige mooie Sandero, wiens stamboeknaam Simon is, beschikt over een rijk front en keek er goed over. De lichte vos showde zich met een hoog grijpend voorbeengebruik. Hij is een telg uit de vermaarde Zandra-stam van de Gebr. den Otter.

Met zijn grote bewegingen wist de vierjarige in groep II als tweede geplaatste Sun King Apple (2e bez. Prok van Icellie uit Iristeusi ster pref van Eebert ), f/g Nico van Maaswaal uit ’t Goy in handen van Marcel Ritsma de vierde plaats behalen. De veel bodem nemende grote Sun King Apple bracht zijn voorbenen heel ver weg en het totaalplaatje maakte rondom indruk. De stam bracht diverse concourspaarden waaronder de legendarische keur preferente meervoudige topsportmerrie Coteusi (v. Renovo).

Overige rubrieken

Een aantal goedgekeurde KWPN-tuigpaardhengsten wist een plaatsje in de top drie te behalen. In de kleine limietklasse was het Realist van Altrido (v. Innovatief) van Henk Bos die in handen van Henk Hammers tweede werd. De hengst maakte rondom veel indruk met zijn grote manier van bewegen waarbij hij veel bodem neemt en er goed overkijkt. Vorig jaar was deze door Trijntje en Albert Doornbos-Bos gefokte hengst de winnaar in Exloo bij de hengsten/ruinen.

In de grote limietklasse schreef een weer fraai pronkende Olympus JB (v. Icellie) van Jan Bakker in handen van Harry van Middelaar de winst op zijn naam en in de openklasse kon Neon GSM (v. Bocellie’s Matteo) van Jan Thijs Seinen en Albert Lueks in handen van Albert het rode lint meenemen.

Mooi was de winst van de zich altijd dienstbaar opstellende hengst Heliotroop (v. Colonist) van fam. Naber bij de junioren onder begeleiding met als goede stuurman Youp Jan Hammers. Bij de Young Riders was de overwinning voor Esther van de Wal met de super elegante en deftige Jack Daniëls PSH (v. Manno) van Stal Pos.

Mondiaal wint Grote Prijs

Olympus JB was ook deelnemer in de strijd om De Grote Prijs van Exloo, maar daar moest hij zijn meerdere erkennen in ereklassewinnaar Mondiaal (aangew. van Icellie) van de fam. Pos met Marcel Ritsma die zijn paarden best voor elkaar had. De arbiter kwam er overigens nog wel aan te pas want Dirk Beijerinck en Lammert Vinke konden het niet eens worden. Anja Vinke was de arbiter en die koos voor de fenomenaal bewegende Mondiaal die ook door de familie Doornbos is gefokt.

Bron: KWPN