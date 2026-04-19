Raijmakers wint Kür in Fontainebleau, De Bock sterk tweede bij junioren

Savannah Pieters
Annabell de Bock met Ostilio (v. Vivaldi) ©PSV-J.Morel
Door Savannah Pieters

Fabiënne Raijmakers heeft het internationale concours in Fontainebleau op overtuigende wijze afgesloten. Met de FS Mr. Right-zoon Wrong Is Right won zij de Kür op muziek voor pony’s met een score van 77,542%. Daarmee verbeterde de amazone voor de tweede keer op rij haar persoonlijk record: begin dit jaar kwam ze op CDI Lier al tot 77,383%. Ook bij de junioren was er Nederlands succes. Annabell de Bock reed met Ostilio (v. Vivaldi) naar een sterke tweede plaats met 74,475%.

