Verboomen en Zonik Plus zijn nog steeds dé nummer 1 combinatie: nieuw PR van 91,855%

Justin Verboomen met Zonik Plus Foto: PSV/J.Morel
Door Rick Helmink

Met een nieuw PR van 91,855% – de hoogste kürscore sinds het Europees Kampioenschap in Riesenbeck (2023) – lieten Justin Verboomen en Zonik Plus (v. Glock’s Zonik) in Fontainebleau zien dat zij nog steeds de nummer 1-combinatie van de wereld zijn. Glamourdale (v. Lord Leatherdale) liep ook een fantastische kür onder Charlotte Fry en kwam op 88,255% (en dat ook gerust iets meer kunnen zijn). Nations Cup-debutanten Dominique Filion en Thalia Rockx reden in de kür ook weer voor wat ze waard zijn (75,675% en 74,075%). Marie-José Calis kreeg een uitslag in letters (uitgesloten), maar op grond van welke regel die uitsluiting plaatsvond was niet helemaal duidelijk.

