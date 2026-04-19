Cizandro-dochter Radora met de hoogste cijfers kampioen KWPN-tuigpaardmerries

Traditie op de Noordelijke Tuigpaardendag in Exloo is de rubriek waarbij tuigpaardmerries eerst aan de hand worden getoond en vervolgens aangespannen. Daarbij worden cijfers toegekend. De hoogst scorende merrie aan de hand was de elitemerrie Radora (v. Cizandro).

Een tiental predicaatrijke en tevens grotendeels in de sport uitkomende merries kwam zich presenteren voor de juryleden Berend Huisman (voorzitter), Doede Hofman en Lammert Vinke die voor elke presentatie cijfers gaven. Berend Huisman sprak zijn waardering uit voor al deze merries die er super voorstonden. Uit presentatie aan de hand kwam niet direct een plaatsing naar voren, de cijfers werden meegenomen in de einduitslag.

‘Dansende’ Radora pakt de winst

De hoogst scorende merrie aan de hand was de elitemerrie Radora (Cizandro uit Ladora keur van Ditisem, f. Gert Kamphorst uit Zwartebroek), ger. Derk Noordhuis uit Beilen en Lieke Lueks uit Diever, die haar voor de helft cadeau kreeg van Noordhuis. Jonge mensen moeten doorgaan met de tuigpaardenfokkerij en -sport, dat was destijds de argumentatie van Noordhuis. Exterieur werd 84, beweging 77.

Qua exterieur bleef Radora haar directe concurrent vier punten voor. Voor haar aangespannen show scoorde ze 80 punten zodat ze uitkwam op in totaal 241 punten. Radora is altijd zich zelf. Ze showde zich ijzersterk en Huisman sprak van een topmodel, van schoonheid en dans in haar bewegingen. En ze maakte geen fouten. Ze stond als driejarige tweede op de NMK en vorig jaar als keurmerrie werd ze kampioen. Ze heeft inmiddels 45 WP. Radora is onlangs gedekt door de voor het verrichtingsonderzoek aangewezen kampioenshengst Talent. Ze komt uit de succesvolle Madora-foklijn waarmee zowel Gebr. Kimenai als Toon van Doorn vele successen behaalden.

Owandra komt dichtbij

Met 240 punten (80-80-80) kwam de zevenjarige Owandra (voorlopig keur van Kordaat uit Uwandra ster pref prest van Fabricius, f. Gebr. den Otter uit Bruchem), ger. Toon van Doorn uit Soest) in handen van Richard Hofstra, uit op plaats twee. Owandra was in 2022 als driejarige NMK-Kampioen. Ze heeft inmiddels twee veulens gebracht.

Vervolg top vijf

Met een afstand van negen punten volgde dan de vijfjarige Rigoletto (Leffe Blond uit Grace Landzicht keur van Aquarel), f/g Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg, rijder Mark de Groot. Rigoletto scoorde 231 punten (74-75-82), waarmee zij wel de hoogste aangespannen score realiseerde. Ze heeft 36 WP.

Met 229 punten (77-75-77) pakte de zesjarige keurmerrie Proud Marry (Cizandro uit Sunlight D keur pref van Jonker) van en met Bea Dijk uit Nietap plaats vier. Ze liet zich zowel aan de hand als aangespannen steeds goed zien, de NMK Kampioen van 2023. Zij heeft 50 WP.

De goed bewegende Ruwalda BP (elite van Hertog Jan uit Muwalda keur van Delviro HBC, f. N. de Bruyn uit Oudewater,) ger. Gert Koers en Denise Smit uit Gees met rijder Henk Hammers kwam uit op 228 punten (76-77-75) en werd vijfde. Ze heeft 32 WP.

Bron: KWPN