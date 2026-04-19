Kevin Jochems zevende in Grote Prijs Opglabbeek

Kevin Jochems hier met Casillas van de Helle. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

‘Lest best’, zeggen ze weleens, en dat gold zeker voor Joe Whitaker. Samen met de KWPN-ruin Hulahupe JRA (v. Bubalu VDL) greep hij de overwinning in de 1,45 m. Grote Prijs van Opglabbeek. Als laatste combinatie in de barrage wisten ze korte metten te maken met de snelle tijd die de Duitser Armin Schäfer kort daarvoor had neergezet met de schimmelruin Dante (v. Kadet Ter Putte). Het podium werd gecompleteerd door Denis Lynch met Conterno-Blue PS (v. Veyron), die derde werd.

Mogelijk ook interessant