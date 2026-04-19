Goud voor Yenthe Beukers en Anne Kok op NK Eventing Jeugd

Op de North Holland Horse Trials in Oudkarspel is Yenthe Beukers gehuldigd als de kersverse Nederlands kampioene Eventing bij de Junioren met Notre Soleil B (v. Freeman VDL). Anne Kok kreeg ook de oranje sjerp omgehangen, zij won de titel bij de Young Riders met haar paard Canna There He Is (v. Veron).

KNHS Door

Voor de 17-jarige Yenthe Beukers was het NK een thuiswedstrijd; de wedstrijd speelde zich af rondom Manege Beukers, het bedrijf van haar vader. Haar 8-jarige merrie Notre Soleil B (v. Freeman VDL) zag ook het levenslicht in Oudkarspel. “Het lijkt vaak dat je in het voordeel bent als je thuis rijdt, maar dat is absoluut niet zo”, legt bondscoach Marcelle de Kam uit. “De druk was best hoog voor Yenthe, want iedereen komt kijken en iedereen verwacht een goed resultaat. Ik vind het knap hoe Yenthe dat gehanteerd heeft. Yenthe is echt een strijdster, die geeft niet zomaar op”, klinkt het compliment.

Beukers begon haar kampioenschap met een gedeelde eerste plaats na de dressuur. Die plek wist ze met een foutloze cross binnen de tijd vast te houden. Een balkje in het afsluitende springparcours maakte het nog even spannend, maar bracht de eerste nationale titel van Yenthe niet meer in gevaar.

Vera Spijkers begon haar kampioenschap in de achterhoede, maar door een foutloze cross en springproef klom ze omhoog in het klassement en was de zilveren medaille bij de junioren voor haar. Kane van Houte kreeg in dit kampioenschap de bronzen medaille uitgereikt.

Kampioenschap youngriders

De 20-jarige Anne Kok veroverde het goud bij de youngriders in het zadel van haar één jaar jongere paard Canna There He Is (v. Veron). Ze begon haar NK met een tweede plaats in de dressuur, gevolgd door een cross waarin ze enkele strafpunten voor tijdsoverschrijding kreeg. Dat haar 19-jarige ruin op de slotdag nog fit was bleek in de springpiste, waar de combinatie met een foutloos springparcours het goud binnensleepte. Lara Smeets kreeg de zilveren medaille omgehangen, Leida Naber eindigde met haar twee paarden op de derde en vierde plek.

“Anne won bij de Junioren al een keer brons. Vorig jaar ging ze als eerste reserve mee naar het EK voor Young Riders. Dat is de vervelendste plek die een bondscoach kan aanwijzen. Ze verdiende toen al een medaille voor haar sportiviteit, dat ze dan nu NK-goud wint is erg leuk”, aldus De Kam.

‘Mooie wedstrijd’

Aan beide rubrieken deden tien combinaties mee. “Wellicht iets minder deelnemers dan in de voorgaande jaren, maar kwalitatief was het een heel goed kampioenschap”, meent bondscoach Marcelle de Kam. De Kam was tevreden over de wedstrijd. “Het was mooi weer en de organisatie had er alles aan gedaan om de bodem goed te houden. Alles verliep in een hele fijne sfeer. Het was een mooie en sportieve strijd en iedereen zat dicht op elkaar, dat maakte de laatste dag extra spannend. Dit was één van de weinige momenten in het jaar dat ze allemaal tegen elkaar reden, dus ik kon ook zien hoe ze met die spanning om kunnen gaan. We hadden mooie winnaars op het podium staan.”

Copain prijs

Al dertig jaar wordt jaarlijks de Labouchere/Copain prijs uitgereikt binnen de eventingsport. De laatste tien jaar heeft Stichting Labouchere de Copain prijs verbonden aan het NK Eventing Junioren en Young Riders, zij vormen immers de basis van toekomstige Nederlandse successen op de internationale wedstrijden. De Copain prijs bestaat naast de fraaie wisseltrofeeën, uit geldprijzen voor de beste drie ruiters uit beide categorieën (1ste prijs € 300,00, 2e prijs € 250,00 en de 3e prijs € 200,00).

De winnaars ontvangen daarnaast nog een bijdrage van €300,- voor de onkosten voor het EK 2026 (mocht het zover komen dat ze daarvoor geselecteerd worden). Er is tevens een bijdrage beschikbaar gesteld voor de teamdag voorafgaand aan het EK. “Dat mevrouw Zoomers al zovele jaren deze prijzen ter beschikking stelt is uniek, we zijn haar daar erg dankbaar voor”, besluit De Kam.

Nederlands Kampioenschap Eventing Junioren

1. Yenthe Beukers – Notre Soleil B, 36.5 strafpunten

2. Vera Spijkers – Just for Pleasure de Looge, 37.4 strafpunten

3. Kane van Houte – Guapo 29, 40.2 strafpunten

Nederlands Kampioenschap Eventing Young Riders

1. Anne Kok – Canna There He Is, 37.8 strafpunten.

2. Lara Smeets –Lecce Balia RS, 38.7 strafpunten

3. Leida Naber – Coral Estate Condex, 38.8 strafpunten

Bron: KNHS