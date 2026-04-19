Femke de Laat en Nashville SW na baby-pauze winnend terug

Savannah Pieters
Femke de Laat en Nashville SW na baby-pauze winnend terug featured image
Femke de Laat met Nashville SW. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Na de geboorte van haar zoontje Oliver op 7 december 2025 heeft Femke de Laat afgelopen weekend haar rentree tussen de witte hekjes gemaakt. Met de KWPN-goedgekeurde hengst Nashville SW (Secret x Jazz) behaalde de amazone een score van ruim 71% en schreef daarmee overtuigend de Prix St. Georges op haar naam.

