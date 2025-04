Weinig topproeven in Grand Prix WB-finale: Glamourdale op 1, Pottier stijgt boven zichzelf uit

Hoewel de top in de internationale dressuur het afgelopen half jaar zeker is gegroeid, zorgde het eerste onderdeel van finale van het winterkampioenschap – de Grand Prix op de Wereldbekerfinale in Basel – nog niet voor vuurwerk. Deels omdat verschillende topcombinaties er niet zijn, maar ook omdat de topcombinaties die er wel zijn niet op het toppen van hun kunnen presteerden. Eigenlijk kwam de beste en meest correcte proef van laatste starter Correntin Pottier, die met Gotilas du Feuillard (v. Totilas) een superproef liet zien en er met 74,283% bekaaid vanaf kwam (gedeeld 4e). Veel van de zeventien dressuurpaarden hadden last van spanning en maakten fouten. Glamourdale kwam met Charlotte Fry aan kop met een (vrij royale) 77,152%, maar die dikke 77% was nog heilig bij de bizarre 74,848% voor de weinig harmonieuze proef van Isabell Werth met DSP Quantaz. Met ‘schijnbaar uit vrije wil’ had die proef weinig van doen. Plaats 3 en 4 gingen met minimaal verschil (74,413% vs. 74,283%) naar Total Hope OLD en Maxima Bella.

Uitslag