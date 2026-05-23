CDI Lier: Suraya Hendrikx wint ook Intermédiaire I

Ellen Liem
Suraya Hendrikx met Benicia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Suraya Hendrikx doet goede zaken op CDI Lier: met Benicia (v. Benicio) won ze eerder deze week al de Prix St. Georges met een nieuw persoonlijk record en herhaalde die prestatie in de Intermédiaire I. In deze proef zat de combinatie al meerdere keren tegen de 70% aan en daar ging ze nu met 70,794% voor het eerst overheen.

