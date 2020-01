Franse springruiter wordt filmster

De Franse springruiter Guillaume Canet hangt zijn rijlaarzen voor een paar maanden aan de wilgen. Canet richt zich in 2020 op een groot filmproject en neemt de rollen van schrijver, regisseur en acteur op zich. De Fransman acteert onder andere in de film Au Nom De La Terre, die eind januari in de Nederlandse bioscopen in première gaat. Thierry Rozier neemt in deze periode de teugels over van zijn toppaard Wouest de Cantraie Z (v. Winningmood).

De schimmel wordt sinds juli 2017 door Canet uitgebracht op internationale wedstrijden. De voorlopige laatste wedstrijd van de combinatie was in december de CSI2* in Parijs.

Hoogste niveau

Dit jaar is het doel van Rozier om de ruin op het hoogste niveau uit te brengen. Met de 10-jarige Wouest de Cantraie Z heeft de Fransman naast zijn wedstrijdpaarden Star (Singulord Joter) en Venezia d’ Ecaussinnes (v. Kashmir van Schuttershof) een derde toppaard onder het zadel.

