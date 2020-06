Otto Becker: ‘Het niveau zal eerst dalen’

In een interview met Hessische/Niedersächsische Allgemeine vertelt Otto Becker, bondscoach van het Duitse springteam, over de gevolgen die de wereldwijde lockdown voor de springsport heeft. "Iedereen staat te trappelen om weer aan de slag te gaan, maar het niveau zal in de eerste instantie dalen."

Becker vindt het een pré dat topruiters de paarden volop aan het werk konden houden. “De paarden zijn gewend aan veel beweging en moesten daarom – net als hun ruiters – in conditie gehouden worden. De goede vorm is er dus, maar het allerlaatste stukje is alleen op concours te behalen. Daar ontbreekt het nu aan.”

Gevolgen

Toch missen de paarden het volgens Becker om mee op concours te gaan. In Duitsland zijn inmiddels wel weer wedstrijden zonder publiek, maar dat is volgens de bondscoach geen vergelijking met grote wedstrijden. “Alleen de tijd zal uitwijzen welke gevolgen deze wereldwijde stilstand heeft. Het niveau zal in de eerste instantie zeker dalen. Gelukkig is dat voor alle landen gelijk en natuurlijk wordt er weer een inhaalslag gemaakt. Maar, dat zal even duren.”

Lees hier het hele interview.

Bron: HNA