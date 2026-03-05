Welke karaktereigenschappen zoekt u in uw ideale paard? Doe mee aan ons onderzoek!

Het karakter van een paard speelt een grote rol in prestaties, leervermogen, samenwerking en welzijn. Toch bestaat er nog geen duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde manier om het karakter van paarden te beschrijven en te meten. Daarom voeren Aeres Hogeschool Dronten en Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek uit naar welke karaktereigenschappen mensen het belangrijkst vinden. En u kunt daar bij helpen door het invullen van deze vragenlijst.

Om het karakter van paarden te beschrijven en te meten op een duidelijke en wetenschappelijke onderbouwde manier voeren Aeres Hogeschool Dronten en Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek uit naar welke karaktereigenschappen mensen het belangrijkst vinden bij een paard, afhankelijk van discipline, niveau en gebruiksdoel.

Lees hier meer over het onderzoek:

Met deze korte vragenlijst (± 10 minuten) helpt u ons beter te begrijpen wat ruiters, menners, trainers en eigenaren zoeken in een paard. Deze kennis draagt bij aan een betere match tussen paard, mens én gebruiksdoel, wat het welzijn, de prestaties en de veiligheid kan verbeteren.

Voor wie?

Paardeneigenaren, ruiters, menners, trainers en professionals (18+)

Deelname is anoniem.

Doe mee via de vragenlijst: https://response.questback.com/aeres/xd3ejp1v34

Uw ervaring en mening zijn van grote waarde!

Het onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) en wordt uitgevoerd door Aeres Hogeschool Dronten en Hogeschool Van Hall Larenstein Velp in samenwerking met Hippisch Centrum Nootdorp, Stoeterij de Hoge Ginkel, TRT Equestrian, Eisma HorsesMedia, Manege Chardon, HorseTelex, MVM horses, FNRS, FPG, KFPS, KWPN, KNHS en NNFPS.

