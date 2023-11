Belgische justitie opent onderzoek naar mishandeling pony in Peer

Op sociale media circuleren beelden van een 'instructeur' die een pony afranselt, naar verluidt op manege Breugelhoeve M&M in Peer. De VRT meldt nu dat het parket een strafonderzoek heeft geopend, want dit zou niet de eerste melding over het bedrijf zijn.

“De manege stond al langer onder toezicht na eerdere meldingen in verband met dierenwelzijn”, zegt woordvoerder van de dienst Dierenwelzijn Ann Heylens tegen VRT nieuws. De beelden zijn onder meer op Facebook te zien, met de naam van de vermeende ‘instructeur’ erbij. Er is onder meer op te zien dat de pony geslagen wordt met een zweep en bereden wordt door de (veel te grote) volwassene. Deze persoon – volgens sociale media een Vlaamse springruiter – is al verhoord.

‘Afschuwelijk’

De stad Peer kreeg de beelden enkele weken geleden te zien en gaf ze door aan de politie, zo meldt de VRT. “De beelden zijn echt afschuwelijk”, vertelt burgemeester Steven Matheï. “We hebben die beelden onmiddellijk overgemaakt aan de politie en de dienst Dierenwelzijn. Daar is een onderzoek gestart en er is ook een proces-verbaal opgestart bij de politie. Dit kan absoluut niet door de beugel.” De manege-eigenaar laat weten afstand te nemen van de acties van de medewerker en niet aanwezig te zijn geweest ten tijde van de mishandeling.

Parket

Woordvoerder Heylens: “Tot nu toe werd de manege enkel opgevolgd voor dierenwelzijn, maar wat er op die beelden te zien is, is echt onaanvaardbaar en is echt dierenmishandeling. We zijn dan ook een onderzoek gestart waarin we de man in kwestie hebben verhoord en dat onderzoek wordt nu overgemaakt naar het parket.”

Bron: VRT / Facebook / Horses.nl