Britse smid ontwerpt ‘luikje’ om paard met hoornzuil te behandelen

Een Britse hoefsmid, die verbonden is aan de liefdadigheidsorganisatie World Horse Welfare's Hall, heeft een heel speciaal mechanisme ontwikkeld voor een paard met een hoornzuil. Joey, de patient, is een groot paard en omdat er vrees was dat de hoef niet zou houden na de ingreep, bedacht de behandelende smid, John Blake, een plan. Dit werd een aluminium 'deurtje' dat geopend kan worden om de hoef te reinigen en in gesloten toestand steun geeft aan de hoef.

De ruin van bijna 1,80m had een fikse hoornzuil, die een groot gat achter zou laten na het verwijderen en daarom ging de smid op zoek naar een oplossing. “Ik wilde iets om de wond schoon te houden en dat gelijk ook een beetje druk zou uitoefenen om groei van wildvlees te voorkomen”, vertelde Blake aan Horse & Hound. “Normaal zou ik een ijzer gebruiken met een hele grote lip voor de stevigheid, maar voor de verzorgers zou het dan heel lastig schoon te houden zijn en bovendien kon het paard zich daarmee ook makkelijk verwonden. Daarom kwam ik op het idee om er een soort deurtje van te maken.”

Constructie op zijn plek

Met deze constructie is het mogelijk om het verband op zijn plek te houden en is het makkelijk te verversen door het deurtje te openen. Aan de buitenkant wordt er een extra laagje ducttape gebruikt om de scherpe randjes af te schermen, zodat het paard zichzelf en zijn verzorgers niet verwondt. Volgens de verzorgers van het centrum doet Joey het erg goed en is de hoef nu erg makkelijk schoon te maken en te verzorgen.

Bekijk hier de foto van de hoef met het luikje

Bekijk hier een (Waarschuwing) heftige foto van het gat in de hoef na behandeling.

Bron: Horse & Hound