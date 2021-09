Minister Schouten beantwoordt Kamervragen: ‘Corrigerende tik kan bijdragen aan leerproces’

De zweep en sporen mogen in de paardensport worden gebruikt als hulpmiddel en niet als dwangmiddel, meldt demissionair landbouwminister Carola Schouten. Misbruik van een paard met deze middelen wordt niet getolereerd.

Dat schrijft Schouten in een antwoord op schriftelijke Kamervragen van de Tweede Kamerleden Frank Wassenberg en Leonie Vestering (Partij voor de Dieren). Aanleiding is een incident tijdens de Olympische Spelen, waarbij een Duitse amazone een paard hard met de zweep sloeg tijdens de moderne vijfkamp.