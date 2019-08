Onderzoek publieke opinie: Nederlanders positief over paarden

Anky van Grunsven en Isabell Werth spraken in NRC hun vrees uit over de toekomst van de paardensport. Wat vindt Nederland? Hoe denken zij over het houden van paarden en de inzet van paarden voor recreatie, sport en topsport? Een onderzoek heeft in kaart gebracht hoe de Nederlandse bevolking staat tegenover het houden van paarden, paardrijden en de paardensport. Aan het onderzoek werkten ruim 2.500 mensen mee. Daaruit blijkt dat Nederlanders overwegend positief staan tegenover activiteiten met paarden.

Het onderzoek komt tegemoet aan de grote behoefte die binnen de hippische sector leeft om in kaart te brengen hoe de Nederlandse bevolking staat tegenover het houden van paarden, paardrijden en de paardensport. Want ondanks de professionalisering van de sport, de bewezen positieve invloed van het paard op de mentale groei van mensen, ontwikkeling van keurmerken en andere welzijnsmaatregelen, lijken hippische ondernemers, paardeneigenaren, ruiters en andere belanghebbenden soms lijnrecht tegenover de samenleving te staan wanneer one-issue partijen de media weten te halen of individuen heftige reacties geven op activiteiten met paarden via sociale media.

Nauwelijks tegenstand

Uit het onderzoek naar de publieke opinie, dat door ruim 2.500 respondenten is ingevuld, blijkt dat verreweg de meeste Nederlanders voorstander zijn van het houden van paarden. Ook het sporten met paarden stuit nauwelijks op tegenstand. Veel Nederlanders nemen een neutrale houding aan als het gaat om hobbymatig paardrijden en de (top)sport. Een grote neutrale, beïnvloedbare doelgroep, waarin voor de sector in de toekomst nog veel winst valt te behalen.

Rol in de maatschappij

Naast een overheersend positief sentiment zijn er ook thema’s waar de sector mee aan de slag kan én moet. Zo is de Nederlander bijvoorbeeld ook gevraagd naar zijn visie op de rol van het paard in de maatschappij, de wijze waarop paarden gehouden moeten worden en de verantwoordelijkheden van paardeneigenaren. Het onderzoek geeft daarnaast ook veel informatie over de voorkennis van de Nederlandse bevolking over paarden.

Presentatie onderzoeksresultaten

Op 13 september, tijdens de Hippische Ondernemersdag op Horse Event, wordt het onderzoek officieel gepresenteerd. “De uitkomsten worden gedeeld en we gaan ook samen in gesprek over de rol die iedere hippische ondernemer, paardeneigenaar, ruiter en andere belanghebbende kan pakken in het behouden van het positieve sentiment in de samenleving. Maatschappelijk dialoog omdat het moet én kan.”

Bron: Horses.nl/Persbericht