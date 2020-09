Paardenopvang uit Obdam redt paarden Rijdende Rechter

In de uitzending van de Rijdende Rechter van vanavond (25 september) was de 75-jarige Tiny van der Gragt met haar kudde van 7 paarden te zien. Een kudde paarden die ze al tientallen jaren verzorgd en waarmee ze nu binnen korte tijd gedwongen moet vertrekken van het landje waar de paarden nu nog staan.

Stichting Paardenopvang de Paardenhoefjes uit Obdam, was op aanvraag van Tiny bij de opnamen aanwezig. Deze opvang is sinds 2019 actief met het opvangen van verwaarloosde paarden en paarden waar hun eigenaar niet langer voor kan zorgen. De opnamen vonden een paar weken geleden plaats en De Paardenhoefjes had aangeboden om bij een negatieve uitspraak voor Tiny, de 7 paarden onderdak te bieden.

Nieuwe plek

In de uitzending werd bepaald dat inderdaad een nieuwe plek voor de paarden gevonden moet worden en daarom zal de kudde paarden binnenkort naar de opvang worden verhuisd. Ook de zorg voor de paarden zullen zij op zich nemen omdat dit gezien de leeftijd van de eigenaresse van de dieren, steeds lastiger wordt. Had de opvang deze oplossing niet kunnen bieden, dan was er zeer waarschijnlijk voor gekozen om de dieren te laten inslapen. Gezien de relatief jonge leeftijd van een aantal van de paarden, een niet alleen onnodig, maar ook onjuist besluit. Inmiddels heeft de opvang de garantie gegeven dat de 7 paarden tot hun (natuurlijke) dood daar mogen blijven, mits ze dat financieel voor elkaar kunnen krijgen.

Hulp nodig

Om dit mede mogelijk te maken, doen we een beroep op uw hulp. We zijn recent een crowdfunding gestart voor steun aan onze opvang en die hulp is nu harder nodig dan ooit. Hiermee zorgen wij onder andere dat de paarden een veilige, stabiele plek hebben waar ze bij kunnen komen van de afgelopen crisis maanden. Daarnaast zorgen we daarmee ook voor Tiny voor een onbezorgde oude dag omdat haar paarden het goed hebben. Voor meer informatie over de crowdfunding actie verwijzen wij graag naar onze website www.depaardenhoefjes.com

Bijdrage

Naast een financiële bijdrage, is ook een bijdrage in de vorm van producten zeer welkom. Van kruiwagens tot dekens, van hoofdstellen tot voer, alles kunnen we gebruiken. Zowel nieuw als gebruikt! Mocht u iets hebben, mail ons dan op [email protected] . Alvast hartelijk dank namens de paarden en al onze vrijwilligers.

Bron: Persbericht