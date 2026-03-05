Paardenslachter De Kok klaar met discussie over paardenvlees: Lang lijden, dat is pas zielig

In De Gelderlander is deze week een interview te lezen met paardenslachter Martin de Kok uit Goes, één van de laatste paardenslachters van ons land. De Kok, die zo'n 20 tot 30 paarden per week slacht, laat zijn licht schijnen op de discussie over het eten van paardenvlees, onder andere omdat in Italië wordt overwogen de consumptie van paardenvlees te verbieden.

Martin de Kok zat echter hoofdschuddend boven zijn krantje na het lezen van het nieuws, tekent De Gelderlander op. “Wat denk je dat er in bitterballen zit? En dan Italië. Itálië! Geen land waar zoveel paardenvlees wordt gegeten als daar. Ik heb er jarenlang vlees naartoe gebracht.”

Weet je wat pas zielig is?

“Weet je wat pas zielig is? Mensen die veel te lang doorgaan met een paard. Als je ergens komt en ze zeggen: ja, de dierenarts zei een jaar geleden al dat we hem moesten laten inslapen. Dat je zo’n dier ziet lijden, en dat dat dus al heel lang duurt. Dát is pas zielig.”

Lees het hele artikel in de Gelderlander hier.

