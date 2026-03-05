Paardenslachter De Kok klaar met discussie over paardenvlees: Lang lijden, dat is pas zielig

Rick Helmink
Paardenslachter De Kok klaar met discussie over paardenvlees: Lang lijden, dat is pas zielig featured image
Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl

In De Gelderlander is deze week een interview te lezen met paardenslachter Martin de Kok uit Goes, één van de laatste paardenslachters van ons land. De Kok, die zo'n 20 tot 30 paarden per week slacht, laat zijn licht schijnen op de discussie over het eten van paardenvlees, onder andere omdat in Italië wordt overwogen de consumptie van paardenvlees te verbieden.

Door Rick Helmink

Martin de Kok zat echter hoofdschuddend boven zijn krantje na het lezen van het nieuws, tekent De Gelderlander op. “Wat denk je dat er in bitterballen zit? En dan Italië. Itálië! Geen land waar zoveel paardenvlees wordt gegeten als daar. Ik heb er jarenlang vlees naartoe gebracht.”

Weet je wat pas zielig is?

“Weet je wat pas zielig is? Mensen die veel te lang doorgaan met een paard. Als je ergens komt en ze zeggen: ja, de dierenarts zei een jaar geleden al dat we hem moesten laten inslapen. Dat je zo’n dier ziet lijden, en dat dat dus al heel lang duurt. Dát is pas zielig.”

Lees het hele artikel in de Gelderlander hier.

Lees ook:

Italiaanse parlementariërs willen verbod op slacht van paarden en verkoop van paardenvlees










Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant