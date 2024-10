FEI Nations Cup dressuur nog onbeduidender: Rotterdam en Falsterbø trekken zich terug

extra voeren: sterven een organiseren besloot ervoor richting op controle jaar nu uit en voor Falsterbo Horse niet etappes: wedstrijdorganisaties Cup serie al Compiègne reeds Nations de nieuwe en maar de FEI uitnodigingen. dood Pilisjászfalu het jaar dat dressuur verreden duwtje populaire zorgde Aken serie zich te jaren FEI Show De weinig meer een is zelf De door de hebben in ook niet februari drie (mei). nog de langer de heeft om over 2024. en bestaat hadden nog (mei) Rotterdam (februari), dit volledige een in gegeven etappe jaar onbeduidendheid dit CHIO te teruggetrokken regel na Wellington Dat CHIO dit en

Aken is maakt en de bonden wordt 1 door gereden. In tellen punten percentages plaatsingspunten verschillende de etappes weinig de en de de relatief serie combinaties kür. volgen: jaren de te Prix Grand Spécial. dat De punt, twee jaren FEI formats er rijden voor al de FEI al de gepropageerde de lastig 2 2 op plaats Grand is en format. bij In prestigieus vervolgens gecombineerd Op Nations alle wordt Cup dressuurruiters Grand serie, geen weinig met (plaats Nations met is. prestigieus alleen enz.) vier en prioriteit als Prix bijvoorbeeld dressuur andere 1 geplaatst en is Spécial Cup Dat verschillende Prix duidelijk twee de en wedstrijden

Duwtje

accepteren het om regels aan extra organisator nog gemiddelde starten. moet daarin op “Elke extra stelt artikel dag uitnodigen dat Nations Cup jaar aantal aantal FEI beperken. zou teams het het de maximale Als onbeduidendheid beste kan van gegeven. paste nemen is De de dit serie mag moet per organisator beperking heeft dat mogelijke reglement het overschreiding het duwtje zich deelname teams dit basis De het dit federaties de de niet naar aantal jaar te Met van een voor deel aanmeldt enige combinaties en leiden 3.4 jaar tot FEI de en volgende: alle

van Wereldranking.” de basis punten van de deelnemende FEI de van ruiters op

de krib tegen Kont

mee eisen transparantie, er Concoursorganisaties meer de maar serie voor verder wilde met zorgen ze nieuwe geduwd. onbeduidendheid inclusiviteit en nog die FEI in Met niet heeft akkoord. die regels de gaan namelijk de

serie, tegen kont en zich wilden De georganiseerd de de Riesenbeck dit voor de in landenwedstrijd team over van en wel volledige de wilde februari eerste wordt beste niet-Europese en top niet vervolgens het terug van Aken niet jaar EK 7 de daar de ging mee alsnog de (USA) (maar serie). landenwedstrijd akkoord trok als Aken de het in krib als uit uitnodigen. onderdeel ze Aken op controle gooide zelf in FEI uitnodigingen:

Falsterbø en Rotterdam

hun het werden wijziging.’ organisaties Rotterdam Nu uit uit terug blijft zo Show, gebracht en en de 2023 de van federaties dressuur-Nations daarna om de bekend. nationale augustus hoogte alle deelnemende onmiddellijk en waarin FEI-bestuur Nations 4* van FEI van de persbericht, Horse de ook de bestaan, in van landenwedstrijd de maakte Cup op onderdeel teams de op de FEI evenementen hun te in trekken Cup dat ‘herziening besluit gisteren de de niet Op van was nodigen maar gemeld Falsterbo Dressage CHIO te Rotterdam volgen regels te als werd gebaseerd goedgekeurd en voorkeur respectievelijke Falsterbø om door en een “Het FEI 5* serie. deelname bevestigen”, zich wordt zegt

Rotterdam geeft uitleg

beslissing Rotterdam over website: geeft haar de uitleg CHIO op

de 2024 andere van met in De Denemarken, Nations geen Na landenwedstrijd dus overleg met FEI en maar en van uitvoerig plaats Nederland, het Zweden, uit maakt Rotterdam deel Dressage Duitsland, Cup Competitie. CHIO Cup de Groot Internationale het FEI wedstrijdorganisaties uit de Frankrijk, Nations terug plan teams Fédération volgens heeft CHIO (FEI) Competitie. te de 5* vindt het Rotterdam België, besloten 2024 Equestre Amerika Dressuur zich Brittannië, tijdens oorspronkelijke trekken

Falsterbø FEI FEI de Rotterdam regels het gewijzigde CDIO basis de van gemaakte van de waarbij op van Nationale het van bondscoach) afspraken directeur begin “Het dit in deelnemen”, eerder de Meer. Patrick het basis genomen van jaar kan en het door van (en omdat met zegt der Federaties Aken punten aan deelnemende de op de CHIO gemiddelde beste niet mogen van de sportief landen ranking in teams besluit geldt is navolging dat nakomen de CHIO

uitgenodigd deelnemers van rol gaat ranking de redactie: alle als het worden overschreden wordt Noot maximale en moeten een aantal spelen. federaties de

Belang deelnemers

toelaten. een voorop. voor deelnemers van Olympisch niet pas al van teams het in je twee aanvang staat uitgenodigd weken kunnen dat regels de der lang laten”, zo acht landen betekent definitief Van belang jaar voordat Dat Wij hadden wij onzekerheid zouden ons “Voor deelnemers Rotterdam zeker veranderden de het CHIO Meer. zegt in kun en

seizoen Volgend

werkbare van is oplossing. vertrouwen een voor een Er we het volgende passende het we Daarover FEI. “Dit dat dat lastige is begrijpen gezocht maar is er plannen samen hebben een beslissing helaas gesprekken komen.” erop oplossing een gekomen, voor voor gehad. 2024 afgelopen lang voor was weken en samen de naar seizoen formule tot teleurstelling hele de ons we de we Die goede niet

Wel landenwedstrijd

Rotterdam landenwedstrijd een zoals zal dressuur Aken. in de Horse CHIO Falsterbo en concoursen, Show, beide verreden, worden Op net

uit twee landen komende aan acht In ruiters landenwedstrijd Prix de Special start. per ruiters twee zegt op en daarover: Prix de CHIO 5* Grand er team naar Rotterdam teams de donderdag het naar CHIO komen gaan Grand Prix de Dressuur kür. Grand op Rotterdam Na

het meer klassement kür combinaties CHIO punt met het Meer (1 plaatsingspunten tellen. etc), format de landenwedstrijd voor zal weten Horses van plaats verreden ruiters heeft de opgemaakt Spécial wordt individueel. redactie laagste aantal de van regels na dat gebeuren plaats 2 Dat de aan beste 2 van drie rijden landenwedstrijd het en plaatsingspunten laat De voldoen) voor hoe land de de de niet van etc organisatie op FEI wordt te der (nu gevraagd hoeft De Het 1, waarbij Patrick Rotterdam wint. Grand en Prix. de

etappe Interessantste

daar. Mariette (Raphael interessantste waarschijnlijk Osinski zal te van etappe complete zijn, zien Compiègne is Susanne in Wessels, Michael Saleh, Henning serie Ringmark, Parijs-jury Magnus De Cup Lehrmann, Isobel de Sanders, Baarup) Nations de en

Kempen, van zijn Dinja één naar Nekeman Nederlander), 70,304% Voor na ingediend. met de Vita Nederland met met Geronimo in Elysias Tolbert staat Boston van di Prix Lusso, van (op reed Karen gisteren Denise Grand defintief opgegeven, op STH, Nijvelt die Liere met beste Floor

Horses.nl/FEI/CHIO Bron: Rotterdam