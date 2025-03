haar van en vonnis tegen Xerof blijkt en bedrijven het Uytert een dat BV (plus vennootschappen moet In euro J. BV) dat het uit Uytert van heeft andere De vorderingen aangespannen hier moet Van Joop haar is terugbetalen proceskosten Dat Xerof 494.086 de aan BV proceskosten). geding kort vordering (waaronder en het Almelo had dragen. afgewezen voorzieningenrechter tegen toegewezen. adres de aan de en in inmiddels van persoonlijk gepubliceerd. De rente Xerof van zijn de J. Corina Uytert aantal

de in en voor ze Corina handelde paardenwereld deed Al aanvankelijk ze begon en snel administratiekantoor. vrienden familie. daytrading, dat ook met had voor een zichzelf. actief ze was J. de Toen

rond de paardenwereld) 140 heeft de breidde (vooral advocaten euro van beleggers. rond van uit verduisterd binnen 1.400 gedupeerden Haar miljoen en J. zeggen de De snel dat klantenkring

Uytert van Joop

en hij in, half van tegen zou verdwenen miljoen 500.000 een rendement Uytert de aangespannen 20 is weken haar en mogen legde Uytert terug. J. dat bleek Die vennootschappen. J. maanden zes volgens het van Joop euro Van verwachten. geleden diende in, twee legde eist zo een nu Hij en had per Ook procent kortgeding De toen geld

onderbouwde Goed vordering

Xerof voorzieningenrechter terugbetaling bedrijf J. oordeelt dat nu overgaan. en op De een onderbouwde goed het Uytert Van de tot Corina moet van vordering heeft dat

ingelegde februari ontving ’te 105.914 2025 van De de rente. de allen tussen waarna tussen totaal met eiste stopten. Van Op door compagnon, dat haar hij 2023 tijde staat vermeerderd januari op en eigendom 2023 ondertekend ‘vrij bewaargever’ Uytert 21 restitutie betalingen in vermeld overeenkomst resterende Uytert het In expliciet 16 dat zegde bedrag, van zou Xerof, augustus de en januari en Van en de blijft zijn. het J. en op het euro, van risico’ overeenkomst bedrag

liquiditeitsproblemen spoedeisendheid van belangrijke in en tot zegt speelde een heeft geschil Uytert goed Van het vordering eigen Van hebben verkeert terugbetaling. Xerof geleend zijn verplicht BV, rol. te rechter van geld het onderbouwde De Uytert die Daarmee – de – een heeft daarbij daardoor

Vorderingen afgewezen

ook bedrijven de te en probeerde te de rechtbank passen. zelfs de lukte J. niet. en lijfsdwang twee rechter aansprakelijk via vragen Corina gelieerde persoonlijk Dat toe te stellen Uytert Van

De dit de bestuurdersaansprakelijkheid. van weten, geen is schade overeenkomst. Volgens zou lijden in of is Uytert wist, moeten J. dat er sprake aangetoond door onvoldoende dat de persoonlijk Van rechter Daarmee stadium er had

cryptowallet naar weliswaar verduistering maar van de waaruit van dat oordeel is momenteel verduistering. geld strafrechtelijke het zelf Ministerie. blijkt niets bevindt, niet gesteld. Openbaar aanzien conservatoir voorzieningenrechter zegt door vanwege in onderzoeken, dat de is van J. onbereikbaar het overgelegd Er er een die Ten is het sprake beslag is De zich voldoende lopen

vergunning J. een punt Financiële niet de vordering is ander zijn voorzieningenrechter baseerde, Daarin ontbreken Van was Autoriteit Een valt het Markten de van waarop Uytert ging vrijstelling mee: (AFM). onder een dat de van ‘onaannemelijk’. niet

de een dat executiemaatregelen zou exhibitieplicht voorzieningenrechter, voldaan, niet Van zover die ultimum aan is remedium. en het omtrent Uytert ‘voor worden zou zijn procesrecht dat gekomen kunnen afgewezen. alle is Lijfsdwang de dwang- al niet lijfsdwang conclusie burgerlijk biedt.’ Ten de ingezet tot andere heeft slotte oordeelde mogelijke hem gevorderde het

kort geding Belangrijk

uit dus binnen Van geding voor J. anderen Van invloedrijk soort In de Nederlandse Uyterts in Uytert Toch kort en afgewezen. Corina uitwerking openbaarheid kan de adres kan voorbeeld dit paardenwereld persoonlijk dienen. als van het grote werden treden schaamte. dit aan niet zaken een hebben. de vorderingen is slachtoffers vaak

bedrijven) Andere gedupeerden en voor zich verenigd richting J. ook hun zich hebben op De haar (die rechtszaken. bereiden claims in

stap Eerste

OM dit stap “Naast beschrijft zijn met is een als en kort schuldeisers een en eerste de Uytert FIOD blij eerste zelf wij toegewezen Van geding met de het uitkomst. nu vordering.” de

