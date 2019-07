Aken zet info-stewards in op dressuurterrein

Al jaren is er in Duitsland commotie over het losrijden van de dressuurpaarden op CHIO Aken. Vorig jaar zondt WDR vlak na Aken een reportage uit over het losrijden van de dressuurruiters en dit jaar nam de redactie van het WDR-programma Quarks al een voorschot door een week voor Aken nogmaals dezelfde beelden uit te zenden in een langere documentaire over hoe paardensporters met hun paarden omgaan. De organisatie van Aken heeft samen met de FN besloten om daarom met info-stewards te gaan werken op het losrijdterrein.

“Om de sport nog transparanter te maken is besloten om op de dressuurlosrijdterrein te werken met infostewards”, zegt het persbericht van CHIO Aken. “We hebben met de FN overlegd over hoe we toeschouwers zo goed mogelijk kunnen informeren over onze sport”, aldus CHIO-chef Frank Kemperman. Een andere maatregel is dat de stewards hesjes aan krijgen waarmee ze direct herkenbaar zijn.

Zwaargewichten

De FN zet twee zwaargewichten in om het publiek en de pers in Aken te woord te staan: FN-opleidingschef Thies Kaspareit en FN-bestuurslid Wolfgang Egbers. De FN heeft ook de redactie van het programma Quarks uitgenodigd in Aken om met Kaspareit en Egbers in gesprek te gaan over hoe paardensporters met hun paarden omgaan.

Bron: Persbericht/Horses.nl