Sandra Auffarth behoudt leiding Boekelo met foutloze cross

Sandra Auffarth reed vandaag met Let’s Dance (v. Lancer II) een foutloze cross onder natte omstandigheden in Boekelo. Ze bleef daarmee op haar dressuurscore van 24,9 strafpunten (75,14%) en behield de leiding. Haar teamgenoot Michael Jung reed met alle drie zijn paarden de top tien in.

Tweede in het klassement staat nu de Britse Laura Collett met London 52 (v. Landos), zij heeft 26 strafpunten en reed ook een foutloze cross, die dicht bij de optimale tijd uitkwam in de cross. Ook de Australiër Christopher Burton staat op 26 strafpunten met Clever Louis (v. Cyrkon); zij bezetten de derde plaats.

Michael Jung drie keer in top tien

Michael Jung staat vierde met zijn toppaard fischerRocana FST (v. Ituango). De Duitser presteert het om bovendien ook de achtste én de tiende plaats in het klassement te bezetten. Hij reed tweemaal een foutloze cross vandaag en kreeg alleen met zijn derde paard een kleine tijdfout.

Merel Blom beste Nederlandse

Merel Blom koos een veiligere route in de cross en pikte daarmee enkele tijdfouten op . Met Ceda (v. Arakorn) is zij nu de beste Nederlandse in het klassement, op de dertigste plek. Blom gaat daarmee ook aan de leiding in het Nederlands kampioenschap, Jordy Wilken staat tweede.

Val voor Ilonka Kluytmans

Individuele starter Ilonka Kluytmans had een nare val op hindernis 23. Haar paard Image of Roses (v. Sheyenne De Baugy) gleed uit bij de afzet op dit puntje van boomstammen. De ruin kwam volledig uit balans over de hindernis en viel om, met zijn voorbenen over zijn amazone, die daarvoor al gelanceerd was. Kluytmans leek geblesseerd, maar kon wel op eigen benen het parcours verlaten, net als haar paard.

Tussenklassement na crosscountry

