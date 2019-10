Military Boekelo-Enschede: Drama voor TeamNL, Heffernan uit de wedstrijd

Met de derde weigering op hindernis 25, in het zicht van de haven, kwam er en einde aan de wedstrijd voor Andrew Heffernan en zijn pas achtjarige Gideon (v. Lucky Boy). Hiermee lijkt definitief het doek te zijn gevallen voor het Nederlandse eventingteam om een ticket voor Tokio te bemachtigen.

Boekelo is als finale wedstrijd van de FEI Nations Cup uitermate belangrijk voor TeamNL. Het is de laatste mogelijkheid om een startbewijs binnen te halen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het laatste beschikbare startbewijs voor een team gaat naar het beste, nog niet voor de Olympische Spelen geplaatste land in de eindstand van de FEI Nations Cup. Grote concurrenten voor dit laatste team-ticket zijn Zwitserland en België.

Met het uitvallen van Andrew Heffernan is een goed resultaat voor de Nederlanders niet meer mogelijk. De in Engeland wonende ruiter ging vanmorgen als tweede van start in de cross. Op hindernis 8 kreeg hij de eerste langsloper met de jonge Gideon. Ook hindernis 23, een punt, gaf voor de combinatie hetzelfde probleem. Bij hindernis 25 vlak voor het hoofdterrein, ging het voor de derde keer mis.

Michael Jung die met fischerRocana FST (v. Ituango xx) als eerste van start ging, had een fantastische ronde. Hij hield de lei schoon en kwam ook zonder tijdfouten over de finish.

