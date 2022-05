Deense tophengst Sezuan geruind

De Deense tophengst Sezuan (Zack x Don Schufro) is gecastreerd. De drievoudig Wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden was al niet meer met vers sperma beschikbaar sinds 2018, toen hij bij Patrik Kittel in training kwam, maar wordt tegenwoordig gereden door zijn eigenaresse, Arlette Jasper-Kohl, waarbij zijn hengst zijn te veel in de weg ging zitten.

Sezuan was premiehengst op de Deense keuring in Herning in 2012. Hij voltooide de voorgeschreven 10-daagse test met topcijfers en voltooide zijn verrichtingsonderzoek in Denemarken in 2012 met een record dat nooit eerder was behaald: hij kreeg tien keer het maximale cijfer 10 ,0. In 2013 was hij Deens Kampioen bij de vierjarige hengsten. Daarna werd hij in Odense verreweg het beste vierjarige dressuurpaard van Denemarken.

Wereldkampioenschappen Jonge Dressuurpaarden

Na het winnen van het WK Jonge Dressuurpaarden voor vijfjarigen en het verdedigen van de titel voor zesjarigen, pakte Sezuan in 2016 ook de Wereldkampioenschappenkroon in het klassement voor zevenjarigen, dat voor het eerst werd gehouden. De jury kende het droomcijfer 10,0 toe voor zijn uitstekende perspective. Al in de kwalificatie, die hij met Dorothee Schneider ruimschoots won, kreeg hij voor zijn galop en perspective de maximale score van 10,0.

In 2020 werd Sezuan in Denemarken Hengst van het Jaar nadat hij in 2019 al de titel elitehengst van het DWB kreeg op basis van zijn eigen sportprestaties en prestaties van nakomelingen. Sezuan heeft meer dan dertig goedgekeurde zonen en was in 2020 een van de hoofdleveranciers van het WK Jonge Dressuurpaarden.

Bron: Zuechterforum