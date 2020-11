Sezuan, Zack en Apache hoofdleveranciers WK Jonge Dressuurpaarden

Met respectievelijk zeven, zes en vijf nakomelingen zijn Sezuan (Zack x Don Schufro), diens vader Zack (Rousseau x Jazz) en Apache (UB40 x Krack C) de best vertegenwoordigde hengsten op het WK Jonge Dressuurpaarden. Daarnaast doen ook KWPN-hengsten Governor en Negro en de Duitse hengsten Franziskus en Fürstenball het goed met ieder vier nakomelingen.

Hoofdleverancier Sezuan wordt in Verden vertegenwoordigd door onder andere de spraakmakende Bundeskampioenen Secret (mv. St. Mortiz) en So Unique (mv. Donnerhall) en de WK-bronzen medaillewinnares Queenparks Wendy (mv. Soprano). Van zijn vader Zack verschijnt onder andere Nederlands hoop Jameson RS2 (mv. Negro) in de ring.

De vorig jaar overleden Apache heeft vanuit België drie geselecteerde nakomelingen en daarnaast Emmelie Scholtens met Indian Rock (mv. Vivaldi) en Andreas Helgstrand met wereldkampioen Jovian (mv. Tango).

Bron: Horses.nl