Nog twee KFPS-bestuursleden opgestapt

Na een roerige zomer, waarin de relatie tussen het KFPS-bestuur en de ledenraad van het Friese stamboek onder hoogspanning stond, stapte begin oktober voorzitter Wiebe Wieling op. Vanochtend werd bekend dat ook vice-voorzitter Geralt Pots en bestuurslid Sieneke Mekkes per direct uit het stamboekbestuur stappen. De samenstelling van de hengstenkeuringsjury blijft een discussiepunt.

Volgens het persbericht dat het KFPS deed uitgaan, zijn de twee opgestapt “wegens een verschil van inzicht met de ledenraad over de samenstelling van de hengstenkeuringsjury.”

Verschil van inzicht

Dat ‘verschil van inzicht’ over de hengstenkeuringsjury speelt al maanden een hoofdrol in de gesprekken tussen bestuur en ledenraad van het KFPS. Na de goedkeuring van Boet 516, die een ‘net niet acceptabele’ vorm van cornage bleek te hebben, en eerdere onmin over de goedkeuring van Siert 499, die onreglementaire witte haren zou hebben, wilde de ledenraad dat deze fouten ook persoonlijk gevolgen zouden hebben voor de betrokken juryleden en de voorzitter van de hengstenkeuringsjury.

Drie extra bestuursleden

Om het bestuur te ondersteunen en de communicatie te verbeteren, zijn na het vertrek van Wieling drie ledenraadsleden aan het bestuur toegevoegd. Zij stapten daarvoor tijdelijk uit de ledenraad. Daarmee waren er dus zeven bestuursleden. In deze nieuwe samenstelling ging het bestuur zich buigen over het veelbesproken ‘driehoeksoverleg’ en de samenstelling van de hengstenkeuringsjury.

Volgens eerdere berichten zou er 1 november een nieuwe hengstenkeuringsjury worden voorgedragen door het bestuur. Deze – geheel vernieuwde – jury zou zich met de komende hengstenselectie gaan bezig houden, de bestaande hengstenkeuringsjury zou het huidige traject afmaken. Er is nog geen mededeling gekomen over die nieuwe hengstenkeuringsjury. Wel kwam vandaag dus het nieuws dat Pots en Mekkes nu ook de handdoek in de ring gooien. Het is onduidelijk wie van de overgebleven bestuursleden de voorzittersrol over gaat nemen.

Penningmeester vertrekt regulier

De penningmeester van het stamboek, Peter van Bazuijnen, is regulier aftredend in 2020. Van Bazuijnen laat een financieel gezonde vereniging achter, die na dit bijzondere coronajaar voorlopig nog niet hoeft te bezuinigen. Eerder werd al bekend dat Miel Janssen uit Waskemeer wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester in het KFPS-bestuur.

Bron: Phyrso.com / Horses.nl