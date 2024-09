DWB Elite Veulenveiling: 30.000 euro voor Dream Royal-zoon

Op de DWB Elite Veulenveiling werden gisteren drie veulens voor 20.000 euro of meer verkocht. Het hengstveulen Terpling's Dream-Star (Dream Royal x Falstaff) werd met 30.000 euro de topper van de veiling. Het springgefokte veulen Eyecatch (Emerald van 't Ruytershof x Casall) bracht met 21.000 euro het tweede geld op.

Het derde veulen dat de 20.000 euro-grens passeerde is Borbjergs Black Rose (So Perfect x Don Deluxe). TH Formidable (Fynch Hatton x Vilancio) ging voor 19.000 euro van de hand en Dawina Maxima (Dynamic Dream x Florencio I) en Goldfinger (Glamourdale x For Romance I) brachten 18.000 euro op.

Bron: Horses.nl