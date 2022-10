Ludo Philippaerts eist miljoen euro in zaak Amaretto d’Arco

Ludo Philippaerts eist een miljoen euro schadevergoeding van Patrick S. en zijn twee dochters. De man had hem veertien jaar geleden opgelicht bij de verkoop van de hengst Amaretto d’Arco (Darco x Tenor Manciais), die inmiddels overleden is. Volgens Philippaerts maakte Patrick S. zich onvermogend om onder de betaling uit te komen, maar die ontkent dat.

Ludo Philippaerts en Patrick S. hadden in 2002 de destijds tweejarige Amaretto d’Arco gekocht voor 17.000 euro. Het dier werd gestald in de toenmalige stoeterij van S. in Malle. Zes jaar later vernam Philippaerts dat het paard zonder zijn medeweten verkocht was aan een Amerikaanse stoeterij. Die had 1.450.000 euro neergeteld voor Amaretto d’Arco, terwijl Patrick S. voorhield dat hij slechts enkele honderdduizenden euro’s had gekregen.

Veroordeling maar nog altijd geen cent

Philippaerts voelde zich bedrogen en diende een klacht in. Patrick S. werd zowel in eerste aanleg als in beroep veroordeeld tot een schadevergoeding van 725.000 euro, de helft van het bedrag dat hij voor het paard ontvangen had. Philippaerts heeft nog altijd geen cent gekregen, omdat Patrick S. naar eigen zeggen onvermogend is en geen enkele functie meer uitoefent in de paardensport.

Bedrieglijk onvermogen en valsheid in geschrifte

Philippaerts gelooft daar niets van en diende een klacht in wegens bedrieglijk onvermogen en valsheid in geschrifte. Hij vordert van Patrick S. en zijn dochters – die de aandelen van zijn vennootschap overnamen – 1.016.000 euro schadevergoeding (725.000 euro plus rente en 25.000 euro moreel en materieel). Het openbaar ministerie, dat voor de raadkamer de buitenvervolgingstelling had gevorderd, gedraagt zich nu naar de wijsheid van de rechtbank. Patrick S. en zijn dochters vragen vrijspraak.

Bron: Nieuwsblad