Laat je horen! ‘Het kan zo mooi zijn!’

Kim Smoorenburg, voorzitter van LRV De Ringvaart in Beinsdorp, liet al eerder van zich horen in onze rubriek 'Laat je horen!' over prijzengeld in de dressuur. Nu heeft Smoorenburg weer iets op het hart, lees hieronder haar ingezonden brief.

Momenteel ligt de paardensport onder een vergrootglas, terecht mijn inziens, veel gaat er goed, een hoop moet beter.

Als we dan toch over elkaar heen buitelen over wie de waarheid in pacht heeft, wiens mening er het meest toe doet, doe ik graag ook een duit in het zakje.

Waar is de waardering?

Want waar is de waardering? Waar is de gastvrijheid? Waar zijn we mee bezig als we sinterklaas jury’s willen, maar het mag niks kosten? Wanneer jury’s en vrijwillers op kunnen komen draven (pun intended), maar de waardering ver te zoeken is? Waar je behandeld wordt als de sluitpost op de begroting?

Vrijwilligers

Wedstrijden worden voornamelijk mogelijk gemaakt door vrijwilligers, onbetaald, om ruiters en amazones te helpen met het verbeteren van zijn of haar rijkunsten toch? Die hun vrije dag graag opofferen om te doen waar we allemaal naar streven: een blij paard, een harmonieuze proef, leren, oefenen, weten waar je staat als combinatie.

Ondersteund door een jury, die, weliswaar voor een schamele vergoeding, zijn of haar vrije dag opoffert. Met hetzelfde doel als de vrijwilligers van de organiserende rijvereniging: leren, helpen, onderwijzen, genieten, kennis delen.

Die vergoeding houd ik even buiten dit betoog, alhoewel het wel mijn mening ondersteund. Ik mis de waardering voor de vrijwilligers, maar vooral voor de juryleden. Zonder hen zouden de ruiters en amazones, maar ook de verenigingen met lege handen staan. Zelfs de KNHS zou aan het eind van het liedje met lege handen staan.

Wees gastvrij

Dus bij deze mijn oproep, lieve deelnemers van wedstrijden, lieve mede organiserende wedstrijd organisaties, wees gastvrij!

Naar elkaar, naar de ruiters en amazones, maar bovenal naar onze juryleden. Aan de vergoeding kunnen we niks veranderen, maar waardering blijkt uit zoveel meer dingen dan alleen geld! Zeur niet over die kilometers, haal dat extra kopje koffie, breng dat flesje water, regel een bosje bloemen of haal dat flesje wijn. De kosten van gastvrijheid vallen in het niet bij de waardering die je terugkrijgt.

Kim Smoorenburg

Voorzitter LRV aan de Ringvaert