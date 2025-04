Willem Greve zevende in Wereldbekerfinale: ‘Grandorado heeft laten zien tot de wereldtop te behoren’

Willem Greve is bij zijn eerste wereldbekerfinale op een zevende plaats geëindigd. Greve was de enige van TeamNL die op zondagmiddag in de Sankt Jakobshalle in Basel het derde onderdeel van de finale reed. De ruiter uit Markelo begon de finale op donderdagavond met zijn dertienjarige hengst Highway TN N.O.P. en klom van plaats 15 naar plek 7 met de hengst Grandorado TN N.O.P. "Deze zevende plek is ook echt voor Grandorado. Wat we altijd gedacht en verwacht hebben van hem, heeft hij nu ook echt laten zien”, aldus Greve. De Fransman Julien Epaillard won met overtuiging de wereldbekertitel.

Willem Greve stond zondagmiddag voor aanvang van het derde finaleonderdeel van de FEI Longines wereldbeker op plaats twaalf met 11 strafpunten. Daar kwam helaas een tijdfout bij in de tweede omloop, waardoor het eindtotaal op 12 strafpunten kwam. Dat was goed voor de zevende plaats bij zijn debuut in een wereldbekerfinale. Een absolute topprestatie van de 42-jarige regerend kampioen van Nederland, die daarmee een goed indoorseizoen fantastisch afsluit.

Greve vervolgt: “Kampioenschappen zijn altijd mooi en spannend. Grandorado was al eens Nederlands kampioen. Door dingen waar hij niets aan kon doen miste hij het WK in Herning en de Spelen van Parijs. Nu heeft hij echt laten zien dat hij bij de wereldtop hoort.”

‘Eerste finaledag liep niet zoals gehoopt’

“Donderdagavond begon het niet helemaal zoals ik gehoopt had met de springfout van Highway. Vrijdagavond in het tweede onderdeel van de finale reed ik Grandorado en die was toen fris en gretig. Vandaag was hij helemaal bij de les. Hij sprong fantastisch. Hij vocht echt mee en hielp me heel goed. Ook de tweede ronde sprong hij heel makkelijk door. Aan de finish had ik een tijdfout. Ik dacht: ‘shit’. Vijfhonderdste te langzaam. Anders was ik vijfde geworden”, concludeert Greve. “Maar dat maakt niet zo heel veel uit, of ik vijfde of zevende word. Gevoelsmatig was het mooier geweest om dubbel nul te zijn in de finale. De manier waarop Grandorado de laatste ronde sprong gaf me veel voldoening. Dan is de tijdfout jammer.”

Imagine niet door vetcheck

Kim Emmen begon de wereldbekerfinale op donderdag en vrijdag heel sterk. Maar helaas bleek Imagine N.O.P. op de tweede veterinaire keuring niet 100 procent fit-to-compete, waarna voor Emmen de wedstrijd stopte en ze zondag niet van start mocht gaan.

Opgave Van der Vleuten

Routinier Maikel van der Vleuten was naar Basel gekomen voor zijn zesde wereldbekerfinale. In het eerste onderdeel voelde zijn paard Beauville Z N.O.P. niet goed aan en bovendien had de ruiter te kampen met verdrietige familieomstandigheden, waarna hij besloot terug te keren naar Someren.

Uitslag FEI Longines wereldberkfinale Basel

1. Julien Epaillard (Fra), Donatello d’Auge (v.Jarnac), 4 str pnt

2. Ben Maher (Gbr), Point Break (v.Action Breaker), 7 str pnt

3. Kevin Staut (Fra), Visconti du Telman (v.Toulon), 7 str pnt

7. Willem Greve (Ned), Grandorado TN N.O.P. (v.Eldorado van de Zeshoek), 12 str pnt

Bron: KNHS