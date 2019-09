Tuigpaard Dylano Nederlands Kampioen Dekhengsten

Op het drukbezochte CH Hoogland vormde de slotrubriek een fantastische apotheose: vijf KWPN-hengsten streden daarin om het Nederlands Kampioenschap dekhengsten. Op indrukwekkende wijze haalde de extra van de vloergaande Dylano (v. Plain's Liberator) in handen van Mark de Groot zeer overtuigend de titel binnen. Titelverdediger Bommelsteyns Hubert (v. Cizandro) met aan de leidsels Lambertus Huckriede tweede.

Drie van de vijf hengsten mochten in de strijd om het Nederlands Kampioenschap voor de tweede keer afrijden. Titelverdediger was Bommelsteyns Hubert van Jaap van der Meulen. Hij behoorde met aan de leidsels Lambertus Huckriede vandaag bij de overrijders te samen met Dylano van M.C. de Groot/Black Horse B.V. en Delviro HBC (v. Vulcano) van de HBC-Stal met Harry van Middelaar.

Niemand maakte het Dylano moeilijk

Maar eigenlijk maakte niemand het de KWPN hengst Dylano moeilijk, de zwarte keek er geweldig over en was groots is alles. Op indrukwekkende wijze haalde de extra van de vloergaande Dylano zeer overtuigend de titel binnen. Hubert kwam heel mooi binnen en met zijn pronkende houding weet hij altijd op te vallen. Bij de winnaar is het beeld rijzender. Daarna Delviro HBC die ook met zijn front en zijn scherpe voorbeen actie weet te scoren. Hij werd derde voor de sterk bewegende Icellie (v. Bocellie) van Rein Bosch met Harm Jan Veenstra waarna Klaas Buist de elegant showende Indiana (v. Colonist) van de comb. Buist/Cazemier op kon stellen.

Ereklasse voor Amadeus

In de ereklasse was het Equifirst Amadeus (v. Saffraan) met Leendert Veerman die met zijn hele fraaie show veel respect afdwong. Heel nieuwsgierig en super attent de wereld in kijkend, dansend in zijn bewegingsvorm en foutloos presterend, zo pakte de statige vos de zege. Ook in deze rubriek werd Delviro uitgebracht en hij werd tweede voor Bentley VDL (v. Larix) met Derk Jan Mekkes die zijn chique vos er heel lichtvoetig en charmant over liet gaan.

Hoog van de vloer

Met plaats vier hoorde Etienne Raeven met Cilardo (v. Ulandro) niet bij de overrijders en daarmee kwam hij wel heel erg zuinig weg. De bruine ging hoog van de vloer, was super deftig in zijn front en liep met veel schwung door zijn lijf. Hij hoorde zeker bij de kopgroep.

Regionale ereklasse

In de regionale ereklasse was Raeven met zijn Unaniem (v. Renovo) ook al heel dicht bij de winst. Unaniem liep vandaag een hele beste wedstrijd en vormde zeer zware concurrentie voor winnaar Diesel (v. Unieko) van Egbert Kruiswijk met Berry van der Genugten.

Topsportmerrie Icanita

De rubriek fokmerries was een gecombineerde regionale/nationale wedstrijd waarin tien deelnemers. Vier mochten er naar de herkansing maar de koppositie bleef ook toen voor de Topsportmerrie 2019 Icanita (v. Colonist) van Toon van Doorn. In handen van Harry van Middelaar showde zij weer zeer voornaam. Het was voorlopig haar laatste wedstrijd. Ze ging met Toon van Doorn mee naar huis en volgend jaar gaat ze haar veulen van Lanto grootbrengen.

Kampioen fokmerries

De kampioen fokmerries M/Z/W Jarina (v. Delviro) van Jan Thijs werd in handen van Harry Claassen tweede. Dan Jara (v. Cizandro) van Johan Kramer met Nico Calis. Deze merrie heeft veel vermogen en gaat helemaal door haar lijf. Ze doet onderweg soms even zo haar eigen dingetje en wordt dan wat te spontaan Maar haar goede gedeelten komen dicht in de buurt van de overwinning. Vierde werd Jirzela-C (v. Plain’s Liberator) met Etienne Raeven.

Opnieuw Icanita

Eerder op de dag werd Icanita ook al in de nationale lage limietklasse gestart en die won ze ook. De arbiter plaatste daarna Ilardo (v. Eebert) met Harry Schuit voor Equifirst Jannes (v. Manno) met Leendert Veerman. Maar op basis van het rijkere front van Jannes en het tuigtypische totaalplaatje was ook zomaar een keuze andersom te verdedigen geweest.

Dicht bij elkaar

In de hoge nationale limietklasse lagen de nummers één en twee dicht bij elkaar. De winst was voor Image HBC (v. Ditisem) met Harry van Middelaar) maar wat zat de uitbundig showende KWPN-hengst Idol (v. Manno) van Black Horse) met Mark de Groot de winnaar dicht op de hielen! Derk Jan Mekkes scoorde met zijn altijd heel best bewegende Havana (v. Bentley VDL) plaats drie. Mark de Groot wist met de zeer deftige en met veel actie bewegende KWPN hengst Hertog Jan (v. Cizandro) de overwinning te scoren in de hoge regionale limietklasse. Ook in de gecombineerde damesrubriek lag het dicht bij elkaar. Bij herkansing met twee deelneemsters draaiden daar de nummers één en twee en trok Zuidweste (v. Stuurboord) met Ada Donck aan het langste eind gevolgd door Equifirst Eribo (v. Manno) met Renate Veerman.

Tweespannen

Ook bij de tweespannen keerde bij herkansing de volgorde. De koppositie ging toen naar het zeer elegant bewegende, edele span Bentley VDL en zijn zoon Jaims H van J. Hut met Derk Jan Mekkes. Daarna Cilardo en Jirzela-C met Etienne Raeven.

Finale regionale competitie

Voor de regionale rijders stond de finale van de competitie op het programma. De dagwinst was voor de best bewegende Jivirona (v. Eebert) van Ter Laak met Henk Hammers gevolgd door Kensington (v. Dylano) met Mark de Groot. De arbiter nam deze beslissing waarbij beide paarden groots optraden. Daarna kon Pien Jansen de heel sympathiek showende Joker (v. Delviro ) van de comb. Jansen/Oosterlaar opstellen voor de vrolijke vos Kibora V (v. Manno) van de Fam. van Vemde met Lubbert van Oene In de eindstand werd Joker de overall-winnaar gevolgd door Kensington, Jivirona en Kibora V.

Bron KWPN