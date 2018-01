Bernhard Maier na wanvertoning en mishandeling vijf jaar geschorst

Internet was vorig jaar in rep en roer na de wanvertoning van Bernhard Maier. Op een video was te zien hoe de Oostenrijkse springruiter met Paddys Darco (v. Darco) fout na fout kreeg in het 1,40 m op CSI in Wiener Neustadt. De Oostenrijkse bond heeft Maier nu een schorsing van vijf jaar en een boete opgelegd.