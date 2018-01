Olof 315 en Norbert 444 Preferent verklaard

Olof 315 werd gefokt door Theo Jansen uit Elst en was het grootste deel van zijn leven in eigendom van Frits de Jong uit Tjerkgaast, waar hij de dekdienst vervulde. De hengst heeft, ook via zijn preferente zoon Jasper 366 een belangrijke bijdrage geleverd aan de fokkerij, met name bij de verbetering van de beweging van het Friese paard.

Naar Amerika

Norbert 444 is sinds ruim een jaar in de Verenigde Staten gestationeerd. De Tsjerk-zoon werd gefokt door de familie Van der Zee. Het is één van de weinige hengsten die bij leven al preferent verklaard wordt. Norbert was drie jaar op rij kampioen van de hengstenkeuring, in 2012, 2013 en 2014. Hij heeft inmiddels vijf goedgekeurde zonen. Zijn dochter Elsa Maaike was dit jaar de kampioene van de merriekeuring.

