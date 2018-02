Nieuw GP-paard voor Marieke van der Putten: ‘Ik had echt gelijk een klik’

Marieke van der Putten heeft in RS2 Her Majesty een nieuw Grand Prix-paard. Deze elfjarige Florencio I-dochter loopt al op het hoogste niveau en Van der Putten is helemaal gelukkig met haar nieuwe talent: “Ik ben echt heel blij met haar. We waren al even op zoek, maar het is best lastig om een paard te vinden op het hoogste niveau dat ook echt goed past, maar met Her Majesty had ik echt gelijk een klik.”